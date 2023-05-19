ВСУ ударили по базированию 150 оккупантов в Мариуполе, ВС РФ скрывают место "прилета" (фото, видео)

По словам советника мэра Мариуполя, оккупанты лгут о мест взрывов, чтобы не допустить корректировки и добивания. Оккупационная администрация города утверждает, что взрывы были в районе старого аэропорта.

Вечером в пятницу, 19 мая, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы на месте базирования от 150 оккупантов, которое также использовалось для установки систем ПВО. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам советника мэра, место "бавовны" установлено, а о результатах будет сообщено утром.

"Предварительно — место базирования от 150 оккупантов, использовавшееся для установки систем ПВО", — отметил Андрющенко.

Он также отметил, что оккупанты пытаются ввести в заблуждение относительно места "прилета", дабы не допустить корректировки и добивания.

Андрющенко также упомянул о том, что это напрасно, так как "мариупольские глаза и уши Украины – самые чувствительные", и отдельно обратил внимание на удаленность места взрыва от ближайшего жилого дома. По его словам, в дальнейшем оккупанты, вероятно, перенесут боекомплект в подвалы домов и дворы.

Взрывы в Мариуполе

Фото и видео опубликовал Андрющенко и некоторые Telegram-каналы.

Место взрывов в Мариуполе Место взрывов в Мариуполе Место взрывов в Мариуполе

Оккупационная администрация города, в свою очередь, сообщила о взрывах в районе старого аэропорта.

"Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта", — сказал источник из оккупационных властей российского информагентства ТАСС.

Российские СМИ со ссылкой на так называемых "военкоров" также пишут о "прилете" в районе старого аэропорта и отмечают, что было четыре ракеты, и что никто не пострадал.

По словам автора публикации, пока сложно делать выводы о типе ракет, на месте работают специалисты из оккупационных войск.

Напомним, что Великобритания подтвердила успешное применение ракет Storm Shadow украинскими военными. Министр обороны страны Бен Уоллес отказался сообщить, когда именно и по какой цели ВСУ применяли британские крылатые ракеты, однако отметил, что такое оружие — достаточно мощный инструмент.

Напомним, что по словам британского военного аналитика Шона Белла, благодаря ракетам Storm Shadow любой российский солдат, любой российский танк на территории Украины оказывается в зоне досягаемости этих ракет.