Промышленность не позволяет: Европа не может удовлетворить военные запросы Украины, — WP

По словам аналитика из Великобритании Джека Уотлинга, Украина по-прежнему расходует от 90 000 до 140 000 боеприпасов в месяц.

Европа вряд ли сможет поддерживать текущий уровень военной помощи Украине. Так, правительства европейских стран не смогли изменить свою промышленность для удовлетворения потребностей ВСУ на фронте. Об этом пишет издание The Washington Post.

Издание пишет, что существующие в Украине запасы оборудования советского производства истощаются, как и собственные запасы Запада, что повышает риск нехватки поставок.

Как рассказал старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте Великобритании Джек Уотлинг, о необходимости подготовить промышленность для удовлетворения военных потребностей Украины стало еще в апреле 2022 года, однако "все сидели, сложа руки".

По словам Уотлинга, большая часть объявленной военной помощи Украине от западных правительств была получена за счет оборудования, которое в любом случае вышло бы из эксплуатации.

"Если мы не остановим эту угрозу в Украине, то нам придется иметь дело с ней в наших собственных странах", — сказал он.

Украина по-прежнему расходует от 90 000 до 140 000 боеприпасов в месяц, по словам Уотлинга.

Бывший командующий Объединенными силами британской армии Ричард Бэрронс заявил, что Россия знает о грядущем наступлении.

"Наступление должно иметь какой-то эффект, но оно не вышвырнет всех россиян из Украины", — сказал эксперт.

Сообщается, что в РФ уверены, что смогут удерживать уже захваченные украинские территории.

"За последние несколько месяцев многое было сделано для укрепления линии обороны. Это не означает, что украинское контрнаступление не может достичь каких-либо целей. Но это означает, что любая атака будет сопровождаться значительными потерями", — сказал анонимный российский чиновник.

По словам бывшего помощника генсека НАТО по оборонным инвестиция Камиллы Гранд, армии европейских стран не готовились к большой войне долгое время.

"Это не было основой планирования, и у них нет запасов боеприпасов в достаточном количестве для такого рода непредвиденных обстоятельств", — сказала она.

Майкл Кофман директор программы изучения России в Центре военно-морского флота США заявил, что не нужно быть великим военным аналитиком, чтобы понять, что европейские страны, делающие крупные инвестиции в артиллерийское производство через 13 месяцев после начала войны, немного опоздали.

Напомним, что глава Минобороны Алексей Резников заявил, что войска РФ тратят до 30 тысяч снарядов за сутки. По его словам, в начале полномасштабного вторжения россияне тратили в среднем 60 тысяч снарядов. Он также считает, что, по меньшей мере, в отношении логистики страны Альянса не были готовы к войне.

Кроме того, британские аналитики заявили, что ВС РФ адаптируются к войне в Украине. По данным авторов исследования из RUSI ВС РФ применяют ряд модификаций и тактик, которые позволили снизить "вероятность поражения управляемыми ракетами различных ПТРК". По большей части такая адаптация направлена на восполнение серьезных недостатков подразделений РФ.