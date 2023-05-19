Войска РФ тратят до 30 тысяч снарядов за сутки: НАТО не продумало логистику, — Резников

По словам главы Минобороны, в начале полномасштабного вторжения россияне тратили в среднем 60 тысяч снарядов. Он также считает, что, по меньшей мере, в отношении логистики страны Альянса не были готовы к войне.

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Российские войска выпускают по Украине до 30 тысяч различных снарядов в течение суток, тогда как в начале полномасштабного вторжения было в среднем 60 тысяч. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

"Россияне тратили до 60 тыс. снарядов разного калибра против украинцев днем и ночью <…> По нашим подсчетам, они уже используют в сутки 25-30 тыс. снарядов разного калибра", — отметил он.

Глава Минобороны считает, что, по меньшей мере, в отношении логистики страны Альянса не были готовы к войне.

Он высоко оценил существующие в на сегодня в НАТО процедуры, назвал их "правильными, логическими и мудрыми", однако добавил, что все это не для военного времени.

"Режим, в котором нам пришлось вести снабжение ВСУ, — к этому страны НАТО были не готовы", — сказал Резников, доварив, что, к счастью, представители НАТО отдают себе в этом отчет.

Напомним, что российские войска адаптируются к войне в Украине, используют новые тактики для пехоты, и — с учетом прошлых провалов — применяют новые средства защиты, например тепловизионный камуфляж.

Также сообщалось, что ЧВК "Вагнер" в обход санкций закупила в Китае десятки тысяч "игровых шлемов". В секретных документах Пентагона идет речь о том, в начале 2023 года, наемники из военизированной группировки ЧВК "Вагнер" пытались провести еще и закупку оружия в Китае, однако неудачно.