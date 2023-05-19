Війська РФ витрачають до 30 тисяч снарядів за добу: НАТО не продумало логістику, — Резніков

За словами глави Міноборони, на початку повномасштабного вторгнення росіяни витрачали в середньому 60 тисяч снарядів. Він також вважає, що щонайменше в плані логістики країни Альянсу не були готові до війни.

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Російські війська випускають по Україні до 30 тисяч різних снарядів протягом доби, тоді як на початку повномасштабного вторгнення було в середньому 60 тисяч. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Рєзніков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Росіяни витрачали до 60 тис. снарядів різного калібру проти українців вдень і вночі <…> За нашими підрахунками, вони вже використовують за добу 25-30 тис. снарядів різного калібру", — зазначив він.

Глава Міноборони вважає, що щонайменше щодо логістики країни Альянсу не були готові до війни.

Він високо оцінив існуючі на сьогодні в НАТО процедури, назвав їх "правильними, логічними і мудрими", проте додав, що все це не для воєнного часу.

"Режим, в якому нам довелося вести постачання ЗСУ, — до цього країни НАТО були не готові", — сказав Резніков, доваривши, що, на щастя, представники НАТО усвідомлюють це.

Нагадаємо, що російські війська адаптуються до війни в Україні, використовують нові тактики для піхоти, і з урахуванням минулих провалів застосовують нові засоби захисту, наприклад тепловізійний камуфляж.

Також повідомлялося, що ПВК "Вагнер" в обхід санкцій закупила у Китаї десятки тисяч "ігрових шоломів". У секретних документах Пентагону йдеться про те, що на початку 2023 року найманці з воєнізованого угруповання ПВК "Вагнер" намагалися провести ще й закупівлю зброї в Китаї, проте невдало.