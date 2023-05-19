"Продемонстрировала лидерство": еще одна страна будет тренировать пилотов из Украины, — Кулеба

В МИД Украины отметили, что Португалия готова обучать украинских пилотов и механиков, а также поддерживать ее стремление вступить в Европейский Союз.

Португалия согласилась стать членом авиационной коалиции, чтобы тренировать украинских пилотов на боевых истребителях западного образца. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ведомство сообщило, что в ходе визита в Лиссабон Кулеба вел переговоры с португальским коллегой Жоау Гомешем Кравиньо, а также главой Минобороны Португалии Еленой Каррейраш.

Кулеба рассказал португальским политикам о том, что происходит на фронте в Украине, а также о том, в каких видах вооружения нуждаются ВСУ для эффективной обороны от российской агрессии.

"Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к танковой коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы у Украины была возможность сбросить Россию с украинского неба", — сказал Кулеба.

Он также поблагодарил правительство Португалии за то, что страна согласилась присоединиться к авиационной коалиции. Она будет тренировать не только пилотов, но и механиков. Кроме того, Лиссабон будет в дальнейшем поддерживать стремление Украины вступить в Европейский Союз.

Также сообщается, что главы МИД Украины и Португалии смогли скоординировать позиции в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится уже летом 2023 года. Кулеба обратил внимание на важность принятия лидерами стран Альянса решения об определении алгоритма вступления Украины в НАТО.

Кроме того, как отметили в МИД, министры обсудили привлечение РФ и ее руководства к ответственности за военные преступления в Украине. Речь шла о создании Специального трибунала.

Напомним, что ранее 19 мая CNN сообщил, что президент США Джо Байден сообщил союзникам по G7, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских военных управлению истребителями F-16. Учения будут проходить в Европе и стартуют уже в скором времени.

Кроме того, как сообщили журналисты NBCNews, США и союзники готовы предоставить Украине истребители F-16 и обучить пилотов. По словам журналистов, самолеты могут не обязательно поступать непосредственно из США. Они не будут принимать участия в будущем контрнаступлении ВСУ.