Войска РФ нанесли 56 авиаударов по Украине, есть жертвы среди гражданских, — Генштаб

По информации украинских военных, за последние сутки помимо активности вражеской авиации, имели место свыше 40 обстрелов из РСЗО. Бахмут и Марьинка остаются самыми горячими точками.

Российские войска в течение суток нанесли по Украине 56 авиаударов. Из-за обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 20 мая.

Наиболее ожесточенные боестолкновения продолжаются в районе Бахмута и Марьинки. Украинская авиация, в свою очередь, в течение суток нанесла восемь ударов по местам дислокации личного состава и техники российских войск.

Были поражены четыре района, где размещалось оружие и бронетехники ВС РФ, один склад боеприпасов, четыре артиллерийских подразделения, одна система ПВО.

Со стороны оккупантов за сутки, помимо 56 авиаударов, имели место свыше 40 обстрелов из РСЗО.

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение суток было 39 боестолкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях были обстрелы пограничной территории Украины. На Купянском и Лиманском — только обстрелы населенных пунктов.

На Бахмутском направлении, кроме беспрерывных тяжелых боев за сам город, войска РФ вели наступление в направлении Белой Горы. Не было продвижения у оккупационных войск и на Авдеевском направлении, где имели место наступательные попытки в направлениях Новокалиново, Авдеевки и Северного.

Многочисленные атаки на Марьинском направлении ВСУ отразили. На Шахтерском — были безуспешные попытки наступать в районе Новомихайловки.

В Запорожской и Херсонской областях оккупационные войска продолжают вести оборону и обстрелы населенных пунктов.

Напомним, что жители Белгорода РФ требуют от местных властей раздать им оружие. Местные мужчины заявляют, что если раздать им автоматы, они смогут отстоять город также, как украинцы отстояли Киев.

Также сообщалось, что в ВСУ допускают вывод войск из Бахмута. Украинские бойцы, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, проводят операцию по окружению россиян в городе. Но держать там свои подразделения все более опасно.