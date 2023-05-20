"Тяжело держать много людей": в ВСУ допустили вывод войск из Бахмута, — СМИ

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, украинские защитники проводят операцию по окружению оккупантов в городе, а вот держать там свои подразделения становится все более опасно.

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Силы обороны Украины могут покинуть охваченный боями город Бахмут Донецкой области из соображений безопасности. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, передает "Новое время".

Как отметил Череватый, ситуация в городе остается сложной. В Бахмуте остался лишь маленький участок под контролем украинских военных, который легко обстреливать.

"Держать много людей там трудно. Поэтому ясно, что рано или поздно из соображений безопасности мы оттуда выйдем", — заявили Череватый.

Спикер также добавил, что вместе с тем Силы обороны Украины проводят операцию по окружению города, о захвате которого 20 мая сообщил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"У нас продолжается другая операция по окружению города, и мы достаточно неплохо в этом плане движемся, — отметил Череватый.

В ЧВК "Вагнер" заявили о взятии города — в ВСУ это опровергли

20 мая владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 20 мая заявил, что его наемники взяли последнюю позицию Сил обороны Украины в Бахмуте.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в городе продолжаются тяжелые бои. По ее словам, ситуация в городе критическая.

Напомним, в британской военной разведке в субботу, 20 мая, сообщили, что ВС РФ стянули много дополнительных сил в Бахмут в надежде захватить город. По информации британских военных, за последние четыре дня Россия переместила несколько батальонов для усиления своих сил на Бахмутском направлении.

Также 20 мая сообщалось, что на Таврическом направлении, куда входят Марьинка и Авдеевка, в течение суток артиллеристы и ракетчики Сил обороны выполнили 988 огневых задач.