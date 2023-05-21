Ракетоносителей в море стало больше: в ВСУ предупредили о предполагаемом обстреле из-за G7

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Россия подтягивает "кадыровцев" для сдерживания дезертирских настроений среди своих армейцев, и призвала граждан не игнорировать воздушную тревогу.

Россия может нанести удары из-за саммита стран "Большой семерки" (G7) в Японии, на котором выступил президент Владимир Зеленский. Об этом сказала сегодня, 21 мая, в эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она сообщила, что общее количество вражеских обстрелов в течение суток заметно снизилось. Россияне применили 20 мая на юге страны беспилотники типа Lancet, в результате чего три таких единицы были уничтожены украинскими силами. Также защитники, по данным ОК "Юг", ликвидировали два разведывательных БПЛА.

Пресс-секретарь подчеркнула, что в российской армии царят панические настроения, поэтому для их сдерживания РФ подтягивает боевиков Рамзана Кадырова.

"Настроения дезертирства и поиска сдачи в плен действительно очень мощные", — заявила Гуменюк.

По ее словам, развернутая захватчиками на временно оккупированных территориях "эвакуация" местного населения стала "щелочкой" для российских дезертиров. Руководительница пресс-центра рассказала, что вражеские армейцы пытаются переодеваться в гражданскую одежду и растворяться в толпе.

В то же время, количество ракетоносителей РФ в Черном море возросло, как отметила Гуменюк. Пресс-секретарь предупредила, что страна-агрессорка может прибегнуть к атаке из-за саммита "Большой семерки" в Хиросиме. Сейчас в акватории, по ее информации, находятся две подлодки.

"Нельзя не провести параллель с тем, что обычно так враг реагирует на мировые значимые события. И если сейчас говорить о саммите G7, вполне вероятно, что могут нанести такое психологическое давление очередное", — подчеркнула Гуменюк.

Представительница ОК "Юг" призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, Фокус опубликовал главное из речи Владимира Зеленского на саммите G7 в Японии. Лидер поблагодарил коллег и озвучил неотложные потребности Украины.

Вчера, 20 мая, Россия нанесла 56 авиаударов по территории Украины. Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, враг более 40 раз обстрелял населенные пункты из РСЗО.