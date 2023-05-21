"Три роты и 22 единицы техники": в ВСУ озвучили потери ВС РФ на Таврическом направлении (видео)

Силы обороны только за день выполнили более 1000 огневых задач. Из строя были выведены 22 единицы техники и уничтожены 5 складов боеприпасов.

За минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Такое заявление сделал командующий силами обороны на Таврическом направлении, генерал Александр Тарнавский сегодня, 21 мая.

Кроме потерь в живой силе российские захватчики потеряли 22 единицы вооружения и военной техники противника. В частности, 2 танка, 4 БМП, ББМ, БТР, МТЛБ, станция РЭБ "Стриж-3", 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala".

Кроме того, успешно уничтожены 5 складов боеприпасов врага.

В целом, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1006 огневых задач.

Напомним, сегодня, 21 мая, в СтратКоме ВСУ сообщили, что во временно оккупированном Бердянске поразили штаб российских оккупантов.

Напомним, вечером в пятницу, 19 мая, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы на месте базирования от 150 оккупантов, которое также использовалось для установки систем ПВО.