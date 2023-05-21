ВС РФ нанесли ракетные удары по Харькову и области: есть раненый (фото)

Одна из ракет С-300, запущенная из Белгорода, повредила частный жилой дом. В Циркунах от взрыва пострадал мужчина, медики оказывают ему помощь.

Российские войска вечером 21 мая нанесли удары по Харькову и области. Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", — предупреждал он.

Чиновник позже уточнил, что ВС РФ нанесли очередной ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района. Одна из ракет, предварительно С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом.

"К сожалению, пострадал гражданский мужчина. Сейчас медики оказывают ему помощь. На месте работают экстренные службы", — добавил Синегубов.

Корреспондент Фокуса слышал два взрыва в Харькове, в городе и регионе объявляли воздушную тревогу.

Судя по публикациям в российских пабликам, два вылета ракет были из Белгорода.

Ракеты на Харьков летели из Белгорода

Напомним, что днем 18 мая в Харькове прозвучало несколько взрывов. Возможно, россияне запускали ракеты из Брянской области.

В Минобороны говорили, что в мае армия России заметно увеличила обстрелы Харьковской, Черниговской и Сумской областей.