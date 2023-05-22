Массированный обстрел Днепра и области: силы ПВО сбили 15 дронов и 4 крылатые ракеты (фото)

Несмотря на успехи украинских сил, в регионе есть и прилеты снарядов. Несколько человек получили ранения от взрывов, также повреждены гражданские объекты и машины.

Российские военные обстреливали ракетами ночью 22 мая Днепропетровскую область. Об этом написал 22 мая в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По его данным, защитники из воздушного командования "Восток" сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты, но есть и "прилеты". В Днепровском районе был ранен 27-летний мужчина, он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Взрывы повредили постройки спасательного подразделения, произошло два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, повреждены столько же единиц спецтехники, указал Лысак.

Повреждения получили 25 частных машин и 2 автобуса, а в Днепре снаряд угодил в частное предприятие — сильно повреждены 3 здания. В Илларионовской общине Синельниковского района упал дрон, там нашли также обломки ракеты.

"Пострадали семь человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице. Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто. Обследование территории продолжается", — заключил глава ОВА.

Фокус ранее писал о массированном обстреле Днепра в ночь на 22 мая. В городе насчитали около 40 взрывов.

А в ночь на 9 мая обломки перехваченной ракеты ВС РФ разрушили часть жилого дома в Днепре. Боевая часть снаряда не сдетонировала.