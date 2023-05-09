"Сосредоточенный удар": российская ракета разрушила полподъезда дома в Днепре (фото)

По словам жильца, боевая часть ракеты не сдетонировала во многом благодаря типу здания. Если бы присутствовали бетонные перекрытия, подъезд мог бы быть разрушен полностью.

Related video

В ночь на 9 мая обломки перехваченной российской ракеты в Днепре разрушили часть жилого дома. После атаки некоторые квартиры теперь напоминают строительную площадку. Фото квартир опубликовало Sky News.

По словам политолога Дениса Гороховского, благодаря стечению обстоятельств разрушения не столь масштабные и пострадавших меньше.

Последствия ракетного удара в Днепре

Он объяснил, что его квартира находится на третьем этаже, и что в квартире не было людей, когда обломок ракеты пробил потолок.

Владелец квартиры в Днепре

"Боевая часть ракеты не сдетонировала во многом благодаря типу дома", — пояснил владелец жилья. Он также упомянул, что если бы в здании присутствовали бетонные перекрытия, подъезд мог бы быть полностью разрушен.

А этажом ниже находилась спальня маленького ребенка и благодаря стечению обстоятельств обломок ракеты не пошел дальше.

Последствия ракетного удара в Днепре

Глава Днепровской ОВА рассказал, что пострадала 32-летняя женщина, которая попала в больницу. Пострадавшую женщину отбросило ударной волной и привалило мебелью. Она получила травмы, но в тот же день выписалась из больницы.

Последствия ракетного удара

Владелец жилья назвал это лучшим из всех возможных сценариев и пояснил, что значительно пострадала только одна комната в его квартире, где почти не осталось потолка.

Последствия ракетного удара

Минобороны РФ отчиталось о произошедшем словами "цель удара достигнута" и сообщило, что все назначенные объекты были поражены.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника", — сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале, в названии которого, к слову, почему-то используется аббревиатура оборонного ведомства Великобритании (MOD).

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ усилила ракетные обстрелов из-за неудач в Бахмуте. Украинский лидер считает, что ракетные обстрелы последних дней показали стремление руководства РФ продемонстрировать россиянам какие-нибудь победы.

Также сообщалось, что руководитель группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе по месту, где содержались пленные украинские защитники и объяснил, что якобы это последствия удара HIMARS.