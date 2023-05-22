ЧВК "Вагнер" вряд ли сможет наступать дальше Бахмута, — ISW

По данным военных исследователей, силы "Вагнера" были на исходе еще тогда, когда решили вести бои в городской застройке. И регулярным войскам РФ пришлось взять на себя ответственность за фланги Бахмута.

Представляется маловероятным, что в текущем состоянии наступательные операции ЧВК "Вагнер" выйдут за пределы Бахмута после нескольких месяцев городских боев на истощение. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в своей сводке за 21 мая.

По оценкам военных исследователей, силы Вагнера были на исходе еще тогда, когда решили вести бои через городскую территорию. Уже тогда "вагнеровцы" были достаточно измотаны и регулярным войскам пришлось взять на себя ответственность за фланги Бахмута.

По меньшей мере с конца декабря 2022 года стали появляться признаки того, что ЧВК "Вагнер" не сможет вести наступление за пределами Бахмута.

ISW ссылаются на информацию российских военкоров, которые 21 мая сообщили, что ЧВК "Вагнер" не проводили непосредственные атаки в районе Хромового и Ивановского, в населенных пунктах в непосредственной близости с Бахмутом.

Экс-главарь пророссийских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что российские силы были слишком истощены после выхода на админграницы города.

Российские регулярные силы на северном и южном флангах города также вряд ли будут двигаться к Константиновке или к Славянску из-за ожидающихся контратак ВСУ в Бахмуте.

Вероятность продолжения наступательных операций российскими регулярными силами также зависит от того, сдержит ли руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин свое намерение вывести личный состав "Вагнера" из Бахмута 25 мая.

Высказывайся предположения, что Пригожин отправит "вагнеровцев" в другую горячую точку фронта к концу месяца.

Аналогичное истощение российских войск наблюдалось после Северодонецка и Лисичанска в июне-июле 2022 года.

Напомним, что за минувший год РФ нарастила производство ракет на 40%. По данным ГУР, российский ВПК может производить порядка 65 ракет за месяц.

Также сообщалось о массированном обстреле Днепра и, возможно, 40 взрывах на территории города.