Обещают большие деньги: ВС РФ заманивают жителей Запорожской области на войну

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, по городу массово развешиваются объявления о вакансии охранников. Обещают зарплату в 200 тысяч, но есть нюанс — службу нужно нести в зоне боевых действий.

Российские оккупанты начали выдумывать новые способы того, как заманить жителей Запорожской области на войну против Украины. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона 22 мая.

По его словам, противник начал задерживать мужчин на территории временно оккупированной Запорожской области. Их бросают рыть окопы, после чего отправляют сразу на передовую. В качестве мотивации оккупанты предлагают высокооплачиваемую "работу" и это новый способ набора людей.

Отдельно Иван Федоров напомнил, что на всех захваченных населенных пунктах совершенно не действуют законы и россияне используют людей в собственных целях, не предоставляя никаких гарантий безопасности.

"В последнее время они начали экстравагантно набирать в свои ряды людей. Оккупанты массово размещают объявления о том, что им нужны охранники с зарплатой в 200 тысяч рублей и опытом участия в "СВО". При этом указано, что охранять надо границы оккупированных территорий. Мы понимаем, что это передовая. Это использование наших людей, как "пушечного мяса", — говорится в сообщении.

На такие шаги россияне идут из-за того, что у них серьезные проблемы с личным составом. Масса позиций противника были уничтожены за сутки 21 мая и они понесли потери. Также в Бердянске был уничтожен один из штабов, но самая сложная ситуация для них во временно оккупированных Токмаке и Молочанске.

"В последние недели враг сам обстреливает временно оккупированные территории. Мы этот сценарий уже видели в Донецкой области. Они намеренно разгоняли панику и терроризировали наших людей. Также мы говорили, что они минируют нашу критическую инфраструктуру, готовясь к побегу", — подытожил мэр Мелитополя.

Напомним, 19 мая сообщалось, что оккупанты будут наказывать пребыванием в подвалах несогласных на депортацию в РФ украинцев. Отправлять туда граждан они планируют на месяц.

7 мая мэр Мелитополя рассказывал о массовом бегстве россиян, которые начали переодеваться в гражданскую одежду. Кроме того, на фоне возможного отступления в городе закрылась российская сеть супермаркетов "Мера".