Россия проводит "перепись" населения в Херсонской области: в ЦНС назвали цель

По информации украинского подполья, эту процедуру поручили российским военным. Они ищут местных жителей, которые все еще не оформили российский паспорт и начинают им угрожать.

Российские оккупанты начали проводить "перепись" населения на временно оккупированных территориях Херсонской области. Это делается в рамках насильной паспортизации. Об этом сообщает пресс-служба "Центра национального сопротивления" 22 мая.

По информации подполья, россияне начали обходить дома местных жителей и проверять их на наличие российского паспорта. Также, они пытаются найти партизан, которые спустя год оккупации продолжают помогать Украине и ждут освобождения от российской агрессии.

"На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне проводят так называемую перепись населения. Цель: проверить гражданское население региона на наличие российского паспорта. Соответственно тем, кто еще не оформил "документ" – угрожают и заставляют в кратчайшие сроки оформить паспорт", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что "перепись" населения проводят непосредственно военные и сразу же проверяют людей по всем факторам. Включая мобильные телефоны, где может храниться важная информация.

В Центре национального сопротивления поделились инструкцией того, как правильно чистить телефон от лишних материалов и не оставить после себя следов.

Напомним, 17 мая в ОВА сообщили, что коллаборанты вывозят свои семьи из Луганской области на территорию Россию, так как боятся контрнаступления со стороны ВСУ. Кроме того, местные оккупанты начали усердно искать партизан среди местного населения.

15 мая сообщалось, что глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо приказал силовикам усерднее искать партизан на оккупированных территориях. Для местного населения проводят обширные проверки.