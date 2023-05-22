Украинские летчики приступили к учениям на истребителях F-16, — Боррель

Поставки боевой авиации, как отметил представитель ЕС по вопросам безопасности, являются хорошей идеей. Он надеется, что в ближайшее время Киев получит этот вид помощи.

Украинские военные уже начали учиться летать на боевых истребителях F-16, которые в ближайшие месяцы прибудут в Украину. Об этом перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, цитирует издание Europa Press 22 мая.

По его словам, летчики уже осваивают этот вид авиации, а это значит, что самолеты готовятся к отправке в Киев в короткие сроки.

"Это хорошая идея. Хорошо, что она исходит от "Большой семерки" и что они, наконец, решили подготовить почву для обеспечения Украины нужными ей истребителями. Это первое, что нужно сделать. Надеюсь, что в скором времени мы сможем обеспечить Украину этими видами вооружений", — говорится в сообщении.

Как долго будут идти учения, а также срок поставок авиации — не сообщается, однако начало положено и это хороший сигнал для украинских военных и безопасности мирных жителей.

Поставки истребителей F-16 от союзников: что известно

19 мая президент США Джо Байден сообщил союзникам по G7, что Вашингтон поддерживает совместные усилия по обучению украинских военных управлению истребителями F-16. Тогда заявлялось, что учения пройдут в Европе и стартуют в ближайшее время. Так и произошло, судя по заявлению представителей Европейского Союза.

20 мая на информацию о поставках F-16 Украине отреагировали в Кремле. Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что Запад продолжает выбирать путь эскалации конфликта и поэтому начал угрожать колоссальными рисками.

21 мая сообщалось, что в Белом доме при этом еще не приняли решение о передаче Вашингтоном боевой авиации для ВСУ. Советник Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США поддерживают процесс обучения, однако пока что нет официальной информации о поставках в будущем.