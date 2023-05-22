"Брянский призрак": РФ стала меньше обстреливать Украину управляемыми бомбами с севера, – ВСУ

По словам Юрия Игната, в российских Воздушно-космических силах боятся неизвестного "призрака", как в свое время "призрака Киева" в начале полномасштабного вторжения.

После падения нескольких самолетов и вертолетов в Брянской области РФ стала меньше атаковать украинскую территорию управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона 22 мая.

По словам Игната, "что-то мешает" врагу применять управляемые авиабомбы именно с северного направления после событий в Брянской области на прошлой неделе.

"Что-то им мешает. Возможно, "брянский призрак" им там надоедает. И боятся они его, как когда-то киевского боялись", — заявил Юрий Игнат.

Кроме этого, он заявил, что российские войска атаковали Украину управляемыми авиационными бомбами не только с севера, но и с юга. С юга удары наносятся с акватории Черного моря. Помочь Воздушным силам сражаться с КАБами могут западные истребители по типу F-16. Они находились бы на боевом дежурстве в определенных районах. Также наличие современных самолетов отвергло бы российскую авиацию дальше зоны потенциального пуска ракет и украинских ракет.

Напомним, 13 мая в Брянской области сбили 4 единицы авиации: Су-34, два Ми-8 и Су-35. Официально Минобороны РФ не прокомментировало и не подтвердило потерю бортов.

15 мая росСМИ сообщили о гибели о 8 летчиках ВС РФ после падения четырех самолетов и вертолетов.