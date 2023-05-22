"Будет еще хуже, но у вас есть выбор", — Буданов обратился к военнослужащим РФ (видео)

По словам главы ГУР, участники украинского государственного проекта "Хочу жить" содержатся в хороших условиях с правом звонить домой и получать посылки.

В понедельник, 22 мая, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим с призывом сдаваться в плен. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал проекта "Хочу жить".

"Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной при начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным – к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь", – сказал он.

Разведчик рассказал, что в Украине действует государственный проект "Хочу жить", который помогает военнослужащим армии России.

"Наши спецподразделения уже вывели сотни российских солдат через линию фронта – теперь они в безопасности. Живут в нормальных условиях под присмотром Международного комитета Красного креста, с трехразовым питанием, с возможностью звонить домой и получать посылки", – поделился деталями Буданов.

Он уточнил, что все россияне, обратившиеся в проект, оформляются как попавшие в плен в бою. Поэтому в России им продолжают начислять и боевые, и зарплату.

Разведчик добавил, что у пленных есть выбор – вернуться в РФ после войны или попросить убежища в Украине или некоторых странах ЕС.

"Вы можете закончить войну уже сейчас. Не нужно ждать, пока вас убьют или тяжело ранят. Обращайтесь в проект "Хочу жить" и мы поможем вытащить вас из надвигающейся мясорубки", – резюмировал Буданов.

Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованному 17 мая, глава ГУР заявил, что Российская Федерация начала готовиться к полномасштабной войне с Украиной еще в 2007 году, поэтому она в любом случае была неизбежна.

16 мая Кирилл Буданов рассказал Island TV, что Украина никогда не использует против России те методы, которые страна-террорист применила против наших граждан. В противном случае украинские военные ничем не будут отличаться от российских оккупантов.