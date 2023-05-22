Командующий Объединенными силами ВСУ назвал количество войск РФ вблизи границ Украины

Беларусь предоставляет свои полигоны для подготовки российских войск, которые впоследствии отправляют в Ростовскую область РФ для дальнейшего участия в боях в Донецкой области.

На территории Курской, Брянской и Белгородской областей РФ, а также в южной части Беларуси в целом зафиксировано сосредоточение около 18 тысяч российских военных. Об этом 22 мая в интервью "Укринформу" сообщил Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ.

Враг привлекает эти группировки исключительно для прикрытия государственной границы. Генерал-лейтенант отметил, что на аэродромах в Беларуси наблюдается наличие боевых самолетов РФ. Они выполняют задачи, касающиеся разведки и демонстрации готовности применения против Сил обороны Украины.

По его словам, Белоруссия решила ограничить свое сотрудничество с Москвой еще после первых поражений войск РФ в начале полномасштабного вторжения. В настоящее время эти две страны развивают сотрудничество по поставкам вооружений и боеприпасов. Также Беларусь предоставляет войскам России свои полигоны для подготовки и обучения мобилизованным оккупантам.

"Основная часть после подготовки перемещена в Ростовскую область и уже ведет боевые действия на востоке нашего государства в Донецкой области", – отметил Наев.

В Беларуси в настоящее время находятся 13 российских самолетов: Су-24МР – 2 единицы, Су-30СМ – 3 единицы, Су-34 – 8 единиц. Наев отметил, что на территории соседнего государства сосредоточено 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, а также Ми-28Н.

Напомним, Наев 22 мая также рассказал подробности об эффективности мобильных групп ПВО. По его словам, такие подразделения работают сразу на нескольких направлениях. Мобильные маневренные огневые группы дежурят не только рядом с Киевом, но и на других направлениях, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Российской Федерации.

Также 27 апреля генерал-лейтенант Сергей Наев призвал укрепить фортификации в Сумской области. Это позволит украинским войскам успешно остановить врага при новых попытках. Он проверил оборонительные позиции и укрепления вблизи российской границы.