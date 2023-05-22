"Позволяет быстро реагировать": генерал рассказал об эффективности мобильных групп ПВО

По словам Сергея Наева, огневые группы дежурят не только поблизости Киева, но и на других направлениях. В частности, это позволяет прикрывать объекты критической инфраструктуры, которые являются приоритетной целью для противника.

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Мобильные группы противовоздушной обороны Украины работают не на одном направлении, а сразу на нескольких. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью изданию "Укринформ" 22 мая.

По его словам, мобильные маневренные огневые группы дежурят не только рядом с Киевом, но и на других направлениях, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Российской Федерации.

"Задача маневренных огневых групп – не только обеспечить противовоздушную оборону города Киева. Бесспорно, они также используются и по другим направлениям в операционной зоне подчиненных группировок войск. Их целью является повышение эффективности противовоздушного прикрытия по уничтожению средств воздушного нападения противника – самолетов, крылатых ракет, БПЛА – на угрожающих направлениях", — говорится в сообщении.

Кроме того, такие огневые группы можно использовать для противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры, которая является приоритетной целью для противника.

Главнокомандующий ВСУ, западные партнеры, а также волонтеры помогли обеспечить маневренные огневые группы специальными транспортными средствами с большой проходимостью.

"Это позволяет нам быстро реагировать на угрозы", – продолжил Сергей Наев.

Напомним, 24 апреля сообщалось, что систем ПВО не хватит для защиты всей Украины, но есть действенная альтернатива. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что мобильные группы ПВО показывают высокую эффективность и тем самым защищают различные объекты во время обстрелов.

22 мая отмечалось, что российские оккупанты используют деревянные дроны, чтобы обмануть ПВО Украины. Целью такой тактики является заставить украинцев тратить свои ракеты на бесполезные цели и ослабить их оборону.