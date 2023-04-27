"Пока у нас есть время": Наев призвал укрепить фортификации на Сумщине (видео)

Командующий Объединенными силами ВСУ считает, что оборонные укрепления позволят остановить врага в случае возобновления наступательных действий.

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Генерал-лейтенант Сергей Наев проверил оборонные позиции и укрепления вблизи российской границы в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил.

Он подчеркнул, что сделано уже немало, но нужно приложить больше усилий по укреплению границы с РФ. Это позволит украинским войскам успешно остановить врага при новых попытках.

"Пока у нас есть время необходимо укреплять оборону на вашем направлении", – обратился Наев к военным.

Целью рабочей поездки генерал-лейтенанта стало изучение условий несения службы и выполнение боевых задач, а также усиление защиты критических объектов гражданской инфраструктуры в Сумской области, имеющей самую длинную границу с РФ — 564 км.

По его словам, военные, защищающие сумское направление, очень мотивированы, а также обладают четким пониманием своей боевой задачи. Командиры подразделений организуют должным образом мероприятия по боевой подготовке, обеспечению логистикой и созданию соответствующих комфортных условий для качественной службы и проживания бойцов.

По словам Наева, военные, защищающие это направление, очень мотивированы, знают свою боевую задачу и успешно ее выполняют. Командующий передал в военные подразделения территориальной обороны генераторы, маскировочные комплекты, а также прицелы и приборы ночного видения. Кроме того, обсудили вопросы обустройства комплексного городка психологической и тактической подготовки подразделений. Также он пообщался с жителями приграничных районов, ежедневно страдающих от обстрелов врага.

Напомним, генерал ВСУ Наев оценил изменения в тактике действий войск РФ. Он считает, что ситуация на фронте существенно меняется из-за появления перспективных и новейших образцов вооружения. По его мнению, восстановление возможностей РФ требует много времени и ресурсов. Отмена замены относительно дефицитной элементной базы не является простым процессом.