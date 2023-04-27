"Поки в нас є час": Наєв закликав зміцнити фортифікації на Сумщині (відео)

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ вважає, що оборонні укріплення дозволять зупинити ворога в разі поновлення наступальних дій.

Related video

Генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив оборонні позиції та укріплення поблизу російського кордону в Сумській області. Про це повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил.

Він наголосив, що зроблено вже чимало, але потрібно докласти більше зусиль для зміцнення кордону з РФ. Це дозволить українським військам успішно зупинити ворога в разі нових спроб.

"Поки в нас є час необхідно зміцнювати оборону на вашому напрямку", — звернувся Наєв до військових.

Метою робочої поїздки генерал-лейтенанта стало вивчення умов несення служби та виконання бойових завдань, а також посилення захисту критичних об’єктів цивільної інфраструктури на Сумщині, яка має найдовший кордон із РФ — 564 км.

За його словами, військові, які захищають сумський напрямок, дуже вмотивовані, а також володіють чітким розумінням свого бойового завдання. Командири підрозділів організовують належним чином заходи з бойової підготовки, забезпечення логістикою та створення відповідних комфортних умов для якісної служби та проживання бійців.

За словами Наєва, військові, які боронять цей напрямок, дуже вмотивовані, знають своє бойове завдання й успішно його виконують. Командувач передав у військові підрозділи територіальної оборони генератори, маскувальні комплекти, а також приціли та прилади нічного бачення. Окрім того, обговорили питання облаштування комплексного містечка психологічної і тактичної підготовки підрозділів. Також він поспілкувався з мешканцями прикордонних районів, які щодня потерпають від обстрілів ворога.

Нагадаємо, генерал ЗСУ Наєв оцінив зміни в тактиці дій військ РФ. Він вважає, що ситуація на фронті суттєво змінюється через появу перспективних і новітніх зразків озброєння. На його думку, відновлення спроможностей РФ потребує багато часу та ресурсів. Налагодження заміни стосовно дефіцитної елементної бази не є простим процесом.