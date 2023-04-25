Від ракет С-300 до авіабомб ФАБ: генерал ЗСУ Наєв оцінив зміни у тактиці дій військ РФ

За словами командувача Об‘єднаних сил ЗСУ, ситуація на фронті суттєво змінюється через появу перспективних та новітніх зразків озброєння.

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Генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що Росія значно обмежена у своїх можливостях щодо виробництва нового озброєння. Про це 25 квітня Командувач Об’єднаних Сил ЗС України повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

Він зазначив, що відновлення спроможностей РФ потребує багато часу та ресурсів. Налагодження заміни стосовно дефіцитної елементної бази не є простим процесом. Військовий зазначив, ситуацію на полі бою різко може змінити поява перспективних та новітніх зразків озброєння і військової техніки.

"Зміни у тактиці дій обумовлюються насамперед розвитком технологій", – заявив Наєв.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ зазначив, що тактика застосування озброєння ворогом дещо змінилася. Збільшилась кількість випадків застосування ворогом керованих авіаційних бомб – модернізованих радянських ФАБ. Наєв назвав це яскравим прикладом того як росіяни намагаються використовувати ці бомби без входження в зону дій нашого ППО. Дії бомбардувальної авіації прикривають винищувачі типу Су-35 та Су-30, бортове озброєння яких дозволяє фіксувати та знищувати наші літаки-перехоплювачі ще до наближення на відстань пуску ракет "повітря-повітря".

Велика кількість ЗРК С-300 дозволяє російським військам застосовувати це озброєння частіше. За останні 6 місяців ворог поновив застосування зенітних керованих ракет саме по наземних об’єктах.

Нагадаємо, 25 квітня у Збройних силах України розповіли, скільки військ РФ на північних кордонах України. Сергій Наєв заявив, що наявність російських угруповань на цьому напрямі створює потенційну загрозу для наших захисників, у зв'язку з чим командування змушене готувати резерви та зміцнювати позиції. Поблизу кордону України на півночі перебуває не менше 17 тисяч російських окупантів. Це стосується ворожих підрозділів як на російській території, так й у Білорусі.