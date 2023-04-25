От ракет С-300 до авиабомб ФАБ: генерал ВСУ Наев оценил изменения в тактике действий войск РФ

По словам командующего Объединенными силами ВСУ, ситуация на фронте существенно меняется из-за появления перспективных и новейших образцов вооружения.

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Генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что Россия значительно ограничена в своих возможностях производства нового вооружения. Об этом 25 апреля Командующий Объединенными Силами ВС Украины сообщил в интервью " Укринформу ".

Он отметил, что восстановление возможностей РФ требует много времени и ресурсов. Отмена замены относительно дефицитной элементной базы не является простым процессом. Военный отметил, что ситуацию на поле боя резко может изменить появление перспективных и новейших образцов вооружения и военной техники.

"Изменения в тактике действий обуславливаются, прежде всего, развитием технологий", – заявил Наев.

Командующий Объединенными Силами ВСУ отметил, что тактика применения вооружения врагом несколько изменилась. Увеличилось количество случаев применения врагом управляемых авиационных бомб – модернизированных советских ФАБ. Наев назвал это ярким примером того, как россияне пытаются использовать эти бомбы без вхождения в зону действий нашего ПВО. Действия бомбардировочной авиации прикрывают истребители типа Су-35 и Су-30, бортовое вооружение которых позволяет фиксировать и уничтожать наши самолеты-перехватчики еще до приближения к расстоянию пуска ракет "воздух-воздух".

Большое количество ЗРК С-300 позволяет российским войскам применять это вооружение чаще. За последние 6 месяцев враг возобновил применение зенитных управляемых ракет именно по наземным объектам.

Напомним, 25 апреля в Вооруженных силах Украины рассказали, сколько войск РФ на северных границах Украины. Сергей Наев заявил, что наличие российских группировок в этом направлении создает потенциальную угрозу для наших защитников, в связи с чем командование вынуждено готовить резервы и укреплять позиции. Вблизи границы Украины на севере находится не менее 17 тысяч российских оккупантов. Это касается враждебных подразделений, как на российской территории, так и в Беларуси.