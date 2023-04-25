Ведут воздушную разведку: в ВСУ рассказали, сколько войск РФ на северных границах Украины

По словам генерала-лейтенанта Сергея Наева, наличие российских группировок на этом направлении создает потенциальную угрозу для наших защитников, в связи с чем командование вынуждено готовить резервы и укреплять позиции.

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Российская Федерация держит в пограничье и Беларуси не менее 17 тысяч военных. Это несет вероятную угрозу наступления противника с северного направления, однако она на достаточно низком уровне. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 25 апреля.

По его словам, вблизи с границей Украины на севере находится не менее 17 тысяч российских оккупантов. Речь идет как про российскую территорию, так и про Беларусь. Это позволяет противнику регулярно вести воздушную разведку для будущих ударов.

"В то же время противник продолжает систематические обстрелы из артиллерии приграничья Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку с целью нанести огненное поражение по объектам критической гражданской инфраструктуры и раскрытия нашей системы ПВО", — говорит Сергей Наев.

По его словам, россияне наносят авиаудары чаще всего по военным объектам и инфраструктуре. Но, при этом, огромное количество случаев, когда снаряды летят в жилые дома, что приводит к жертвам среди мирного населения.

"К действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России, общей численностью около 17 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Численность войск РФ в Беларуси около 2800 человек, которые находятся на местных полигонах. А вот на аэродромах находится российская авиация. Все это вынуждает украинское командование усиливать Северную группировку, а также готовить резервы.

Напомним, 21 апреля СМИ писали, что Франция отказала Украине в передаче цифровых карт Беларуси для работы авиации и БПЛА. Карты содержат подробную характеристику рельефа местности, выявляют вражеские средства ПВО, радары и зенитные батареи.