Ведуть повітряну розвідку: у ЗСУ розповіли, скільки військ РФ на північних кордонах України

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, наявність російських угруповань на цьому напрямку створює потенційну загрозу для наших захисників, у зв'язку з чим командування змушене готувати резерви та зміцнювати позиції.

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Російська Федерація тримає у прикордонні та Білорусі не менше 17 тисяч військових. Це несе ймовірну загрозу наступу супротивника з північного напрямку, проте вона досить на низькому рівні. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв 25 квітня.

За його словами, поблизу кордону України на півночі перебуває не менше 17 тисяч російських окупантів. Йдеться як про російську територію, так і про Білорусь. Це дозволяє супротивникові регулярно вести повітряну розвідку для майбутніх ударів.

"Водночас супротивник продовжує систематичні обстріли з артилерії прикордоння Сумської та Чернігівської областей, веде повітряну розвідку з метою завдати вогняного ураження по об'єктах критичної цивільної інфраструктури та розкриття нашої системи ППО", — говорить Сергій Наєв.

За його словами, росіяни завдають авіаударів найчастіше по військових об'єктах та інфраструктурі. Але, при цьому, безліч випадків, коли снаряди летять у житлові будинки, що призводить до жертв серед мирного населення.

"До дій на північному напрямку противник залучає два угруповання прикриття державного кордону, розгорнуті у південній частині Білорусі та на територіях Брянської та Курської областей Росії, загальною чисельністю майже 17 тисяч осіб", — йдеться у повідомленні.

Чисельність військ РФ у Білорусі приблизно 2 800 осіб, які перебувають на місцевих полігонах. А ось на аеродромах знаходиться російська авіація. Все це змушує українське командування посилювати Північне угруповання та готувати резерви.

Нагадаємо, 21 квітня ЗМІ писали, що Франція відмовила Україні у передаванні цифрових карт Білорусі для роботи авіації та БПЛА. Карти містять докладну характеристику рельєфу місцевості, виявляють ворожі засоби ППО, радари та зенітні батареї.