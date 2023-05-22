"Освободили" Козинку и вошли в Грайворон: Deepstate обновил карту Белгородской области

По данным команды DeepState, приблизительно 5 кв км территории Белгородской области перешли в "серую зону".

22 мая стал днем активности и непокоя в Белгородской и Брянской областях России, где российские добровольцы начали "освобождение" территорий РФ от подавления, наложенного кремлевским режимом Владимира Путина. Изменения на карте России уже зафиксировали в команде DeepState.

По данным карты, в некоторых районах Белгородской области обнаружена "серая зона", которая составляет 4.93 кв км, что вызвало тревогу среди местных жителей.

"Серая зона" в Белгородской области

Теперь же в легионе "Свобода России" сообщили, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" якобы полностью освободили Козинку Белгородской области. В населенный пункт Грайворон якобы зашли передовые отряды.

"Гора-Подол пройдена! Легион с РДК приступили к штурму н/п Грайворон, Белгородской обл", — добавили активисты.

В рядах легиона "Свобода России" заявлено о продвижении добровольцев вперед и обещании освободить Россию, восстановив свободу.

Напомним, что 22 мая поступали сообщения о взрывах и перестрелке на границе Украины и Белгородской области. РосСМИ утверждали, что был бой вооруженных сил РФ с якобы ДРГ возле деревни Дроновка.

Бойцам "Русского Добровольческого корпуса" 22 мая удалось продвинуться на 10 километров в результате удачного рейда в Белгородской области.