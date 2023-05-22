Под Нью-Йорком 24 бригада имени короля Даниила уничтожила ударный вертолет ВС РФ Ми-24

Вертолет был остановлен благодаря усилиям стрелка-зенитчика, который применил ПЗРК "Игла". Российское авиасудно упало вблизи временно оккупированной Горловки.

Бойцы 24 механизированная бригада имени короля Даниила уничтожили вертолет Ми-24, применив ПЗРК "Игла". Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе подразделения.

"Крокодил" (так еще называют Ми-24) врага пытался осуществить огневое поражение поселка Нью-Йорк на Донетчине. Впоследствии украинские защитники применили ПЗРК "Игла" сбили авиасудно. Вертолет был остановлен благодаря усилиям стрелка-зенитчика, который служит в зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе бригады. После попадания вражеский воздушный объект упал на территории подконтрольной российским войскам вблизи временно оккупированной Горловки.

"Слава воинам-зенитчикам Королевской бригады! А захватчикам — "желаем" здоровья и мирной земли над головами!", — говорится в сообщении.

Распространение Ми-24 в Украине и мире

Ми-24 изготовлен в СССР. Это ударный вертолет, выполняющий функцию поддержки пехоты бронетанковых подразделений. Был одним из символов продолжавшейся десятилетия войны в Афганистане. Сегодня находится на вооружении многих государств мира, в том числе и Украины. Украинские вооруженные силы имеют достаточно большое количество вертолетов Ми-24, перешедших в наследство от советской армии. Воздушные силы ВСУ используют эти боевые вертолеты для противодействия российским захватчикам.

Напомним, 6 апреля в ВСУ рассказали подробности уничтожения российского Ка-52. По словам представителя командования Сергея Череватого, вертолет сбили переносным ЗРК Piorun польского производства как раз в момент, когда президент Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Варшаве.

Также в октябре 2022 года в ВСУ сообщили, что за 18 минут сбили 4 российских ударных вертолета. Вражеские авиасуды были ликвидированы на юге Украины, они оказывали огневую поддержку для ВС РФ, которые вели боевые действия. По предварительным данным, один Ка-52 упал на освободившуюся от российских войск территорию, а остальные — по линии фронта.