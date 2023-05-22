В МВД Белгородской области ввели план "Эдельвейс": собирают всех полицейских, — росСМИ (видео)

По данным российских журналистов, власти собираются эвакуировать жителей города Грайворона и близлежащих сел.

В Министерстве внутренних дел Белгородской области России ввели план Эдельвейс в связи с проникновением на территорию региона российских добровольцев. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает российское медиа Baza.

Объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона. Вместе с тем, как сообщает российское СМИ Readovka со ссылкой на свои источники, в Грайвороне и близлежащих селах будет объявлена эвакуация. Утверждается, что сейчас в села отправлены автобусы, которые увезут жителей в безопасные районы.

"Некоторые местные жители уже уезжают на собственных автомобилях. По данным нашего источника с места событий, паники среди населения нет", — пишет росСМИ.

Вместе с тем Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщило, что не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации.

"План перехват" в Белгородской области

22 мая в росСМИ сообщали, что в Белгородской области разыскивают два автомобиля, на которых могут скрываться диверсанты. Речь идет о серебристом Geely и белой "Оке". Сообщалось, что автомобиль Geely якобы был обстрелян и остановлен военными с желтыми повязками. Также ряд СМИ публиковали новость о "плане перехвата", которую позже удалили.

Однако позже владелец разыскиваемой Geely заявил, что его машина стоит в гараже. Автомобиль находится в Козинке — в Грайвороновском городском округе, куда сегодня зашли российские добровольцы. По словам владельца, машину никто не угонял и она находится рядом с ним.

Бои в Белгородской области

Как сообщалось ранее, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области и зашли в административный центр района — город Грайворон с населением в более чем 6 тысяч человек.

Позже бойцы сообщили об освобождении села Гора-Подол и заявили, что приступают к штурму города Грайворон.

Напомним, изменения на карте России уже зафиксировали в команде DeepState. По данным портала, в некоторых районах Белгородской области обнаружена "серая зона", которая составляет 4.93 кв км.

Также напомним, в ГУР Минобороны Украины заявили, что граждане Российской Федерации в составе легиона "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории Белгородской области.