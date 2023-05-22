На фоне прорыва РДК: в Белгородской области упал вертолет Ми-8, — росСМИ (видео)

Сперва российские журналисты написали о том, что вертолет упал в районе Прохоровки. Однако прибывшие на место инцидента спасатели ничего не обнаружили. По словам сотрудников МЧС, о якобы крушении вертолета им сообщил подросток.

В поселке Прохоровка (Белгородская область, РФ) потерпел крушение вертолет Ми-8. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщило росмедиа Readovka.

По данным роСМИ, вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе Прохоровки.

Официальной информации о падении техники пока не поступало. По состоянию на сейчас силовики проверяют информацию о крушение. Однако по предварительным данным, происшествие не связано с так называемым проникновением "украинской ДРГ", о котором сегодня писали пропагандистские СМИ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока никак не прокомментировал инцидент с вертолетом. Также никакой информации о падении Ми-8 не опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Однако некоторые телеграм-каналы опубликовали видео, в котором вертолет пролетает практически над самыми крышами многоэтажного дома. Запечатлен ли на видеокадрах именно потерпевшее крушение воздушное судно неизвестно.

Заметим, что место вероятного падения находится примерно в 100 км от границы с Украиной.

Прохоровка, где по предварительным данным потерпел крушение Ми-8, расположена вблизи границы с Украиной

В свою очередь медиа Baza сообщило о том, что информация о крушении Ми-8 не соответствует действительности.

"Спасатели объехали три поля в районе предполагаемого места падения, но ничего не обнаружили. О падении вертушки в экстренные службы сообщил подросток — по его словам, он видел, как падает горящий вертолет", — написало медиа.

Напомним, 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" провели рейд под Белгородом. Бойцы зашли вглубь на 10 км.

Также впонедельник, 22 мая губернатор Белгородской области заявил, что регион обстреляли 71 раз в сутки.