Несмотря на закон: Арестовича с семьей заметили на пляже в Тель-Авиве, — соцсети (фото)
По данным очевидцев, экс-советник ОП вместе с семьей наслаждался отдыхом у Средиземного моря.
Политического деятеля и аналитика Алексея Арестовича заметили на одном из пляжей в Тель-Авиве, где он отдыхает в компании своей семьи и наслаждается отдыхом у моря. Об этом сообщает Telegram-канал Harley Quinn.
В Украине действует закон, согласно которому право на выезд за границу предоставляется мужчинам, у которых есть не менее трех детей в возрасте до 18 лет. На первый взгляд, семейная ситуация Алексея Арестовича полностью соответствует этому критерию, так как у него действительно три ребенка.
Однако есть одна деталь, которая вносит определенные нюансы в эту ситуацию. Старшей дочери Арестовича уже исполнилось 18 лет, что, в теории, делает его не соответствующим требованиям данного закона.
Точно неизвестно, когда были сделаны данные фотографии. Сам Алексей Арестович не прокомментировал ситуацию.
Ранее Фокус писал, что в январе 2023 года Алексей Арестович попросил уволить его с должности советника ОП по "собственному желанию" после интервью с Марком Фейгиным, где он заявил, что трагедия в Днепре произошла из-за сбития российской ракеты украинской системой ПВО.
Напомним, в конце февраля стало известно, что, несмотря на военное положение в Украине и закрытый выезд из страны для мужчин, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович улетел в Италию для встречи с украинскими предпринимателями и проукраинскими лоббистами.