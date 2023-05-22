Несмотря на закон: Арестовича с семьей заметили на пляже в Тель-Авиве, — соцсети (фото)

По данным очевидцев, экс-советник ОП вместе с семьей наслаждался отдыхом у Средиземного моря.

Политического деятеля и аналитика Алексея Арестовича заметили на одном из пляжей в Тель-Авиве, где он отдыхает в компании своей семьи и наслаждается отдыхом у моря. Об этом сообщает Telegram-канал Harley Quinn.

В Украине действует закон, согласно которому право на выезд за границу предоставляется мужчинам, у которых есть не менее трех детей в возрасте до 18 лет. На первый взгляд, семейная ситуация Алексея Арестовича полностью соответствует этому критерию, так как у него действительно три ребенка.

Однако есть одна деталь, которая вносит определенные нюансы в эту ситуацию. Старшей дочери Арестовича уже исполнилось 18 лет, что, в теории, делает его не соответствующим требованиям данного закона.

Точно неизвестно, когда были сделаны данные фотографии. Сам Алексей Арестович не прокомментировал ситуацию.

Алексей Арестович на пляже

Алексей Арестович на пляже

Ранее Фокус писал, что в январе 2023 года Алексей Арестович попросил уволить его с должности советника ОП по "собственному желанию" после интервью с Марком Фейгиным, где он заявил, что трагедия в Днепре произошла из-за сбития российской ракеты украинской системой ПВО.

Напомним, в конце февраля стало известно, что, несмотря на военное положение в Украине и закрытый выезд из страны для мужчин, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович улетел в Италию для встречи с украинскими предпринимателями и проукраинскими лоббистами.