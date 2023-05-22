"Через разбитый, но непокоренный город": бойцы ССО ВСУ показали уничтоженный Бахмут (видео)

В командовании ССО заверили, что спецназовцы и дальше выполняют задачи в городе, который остается самой горячей точкой не только на Донбассе, но и на всей линии фронта.

Воины Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины отправились на боевое задание сквозь разбитый, но непокоренный город Бахмут. Об этом сообщили в пресс-службе Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

На видео, которое могло быть зафиксировано бойцами 8-го полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича, можно увидеть разрушенные здания в населенном пункте. Также рядом у уничтоженных сооружений зафиксирована воронка от регулярных обстрелов, регулярно осуществляемых российскими захватчиками.

Командование сил специальных операций Вооруженных сил Украины отметило, что непростая борьба украинского народа против российских захватчиков продолжается. В сообщении сказано, что единственный выбор всех, кто встал на защиту Украины, всех для кого война уже стала привычной работой и призванием.

"Именно так выглядит наш путь к Победе: тяжелый и рискованный", – говорится в сообщении.

Ситуация в Бахмуте от Минобороны

Силы обороны Украины сражаются за господствующие высоты на флангах Бахмута Донецкой области. Как отметила 22 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, украинские бойцы за время обороны Бахмута смогли существенно снизить наступательный потенциал врага, но бои в городе продолжаются. Оккупационные войска России проводят зачистку в захваченных районах города.

Напомним, 2 мая командир 3-й ОШБр заявил, что Силы обороны, кроме уничтожения личного состава ВС РФ, смогли увеличить обменный фонд Украины. По данным командования, россияне потеряли убитыми и ранеными более 200 человек. Российская 72-я отдельная мотострелковая бригада понесла значительные потери в Бахмуте.

Также 19 мая в соцсети показали, как 60 бригада ВСУ участвует в боях на территории Бахмута. Украинским военнослужащим приходится выполнять задачи в разрушенном населенном пункте под регулярными обстрелами, производимыми подразделениями ВС РФ ежедневно. Бойцы подразделения с начала масштабного вторжения принимают участие в защите государства от захватчиков. Владимир Зеленский, глава государства, отметил успешные действия защитников на южном направлении. Впоследствии подразделение и начало оборонять Бахмут, который продолжает оставаться самой горячей точкой на фронте.

Силы специальных операций ВС Украины 6 апреля опубликовали видео работы украинских защитников в Бахмуте от первого лица. На видео можно увидеть лишь малую часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом.