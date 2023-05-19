Сплошная руина и регулярные обстрелы: 60 бригада ВСУ участвует в боях в Бахмуте (видео)

Украинским военнослужащим приходится выполнять задачи в Бахмуте под регулярными обстрелами, которые осуществляются подразделениями ВС РФ ежедневно.

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Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады участвуют в боевых действиях в Бахмуте, который полностью был уничтожен в результате российских атак. Об этом сообщает Telegram-канал "Черный 93 бригада".

На видео модно увидеть, как украинские защитники передвигаются по разрушенному городу. Бойцам приходится выполнять задания под регулярными обстрелами, которые производятся ежедневно.

"Смотрят в глаза смерти, ради свободной и мирной жизни в Украине", — говорится в сообщении.

60-я бригада ВСУ в войне с Россией

60-я отдельная механизированная бригада основана в 2015 году. Во время войны военнослужащие подразделения освободили от российских оккупантов 11 населенных пунктов в Херсонской области весной 2022 года. В начале сентября 2022 года 60 бригада участвовала в освобождении Высокополья и Ольгиного. Получила почетное наименование "Інгулецька", которое было присвоено президентом Владимиром Зеленским. Глава государства отметил успешные действия защитников на южном направлении. Впоследствии подразделение и начало оборонять Бахмут, который продолжает оставаться самой горячей точкой на фронте.

Напомним, 13 мая в МВД показали, как в результате артиллерийских обстрелов в Бахмуте ранения получили трое украинских полицейских. На фото представили бронежилет, спасший жизнь.

Также 10 мая в соцсети показали, что в Бахмуте были уничтожены MRAP Kirpi, Roshel Senator и HMMWV. Неизвестно, при каких обстоятельствах была потеряна техника.

В Бахмуте бойцы ВСУ точным выстрелом уничтожили пулеметный расчет врага. Ликвидировали позицию, расположенную в одном из многоэтажных домов на территории города, откуда противник вел огонь из стрелкового вооружения. Благодаря слаженным действиям украинских спецназовцев из 8-го полка ССО и артиллеристов пулеметный расчет противника был уничтожен точным выстрелом из гаубицы М777.