Суцільна руїна та регулярні обстріли: 60 бригада ЗСУ бере участь у боях в Бахмуті (відео)

Українським військовослужбовцям доводиться виконувати завдання у Бахмуті під регулярними обстрілами, які здійснюються підрозділами ЗС РФ щодня.

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Бійці 60 окремої механізованої бригади беруть участь у бойових діях у Бахмуті, який повністю було знищено внаслідок російських атак. Про це інформує Telegram-канал "Чорний 93 бригада".

На відео модна побачити, як українські захисники пересуваються зруйнованим містом. Бійцям доводиться виконувати завдання під регулярними обстрілами, які здійснюються щодня.

"Дивляться в очі смерті, заради вільного та мирного життя в Україні", – йдеться у дописі.

60-та бригада ЗСУ у війні з Росією

60-та окрема механізована бригада заснована у 2015 році. Під час війни військовослужбовці підрозділу звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів у Херсонській області навесні 2022 року. На початку вересня 2022 року 60 бригада брала участь в визволенні Високопілля і Ольгиного. Отримала почесне найменування "Інгулецька", яке було присвоєне президентом Володимиром Зеленським. Керівник держави відзначив успішні дії захисників на південному напрямку. Згодом підрозділ й почав обороняти Бахмут, який й надалі залишається найгарячішою точкою на фронті.

Нагадаємо, 13 травня у МВС показали, як внаслідок артилерійського обстрілу в Бахмуті поранення отримали троє українських поліцейських. На фото представили бронежилет, який врятував життя.

Також 10 травня у соцмережі показали, що у Бахмуті були знищені MRAP Kirpi, Roshel Senator і HMMWV. Невідомо, за яких обставин було втрачено техніку.

У Бахмуті бійці ЗСУ влучним пострілом знищили кулеметний розрахунок ворога. Ліквідували позицію, що була розташована в одному з багатоповерхових будинків на території міста, звідки противник вів вогонь зі стрілецького озброєння. Завдяки злагодженим діям українських спецназівців із 8-го полку ССО й артилеристів кулеметний розрахунок противника було знищено влучним пострілом із гаубиці М777.