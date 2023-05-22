"Китай найдет свое место": в МИД Украины оценили перспективы "формулы мира" (видео)

Китай демонстрирует желание принять участие в процессе обсуждения мирных инициатив президента Владимира Зеленского, которые помогут урегулировать мирный процесс.

Китай возвращается к переговорам по мирным инициативам, которые приблизят завершение войны России против Украины. Об этом сообщил в эфире телемарафона Николай Точицкий, замминистра иностранных дел Украины.

По его словам, представители КНР выразили желание приобщиться к обсуждению "формулы мира". Они получили ответ, что для реализации плана окончания боевых действий можно служить только предложениям, озвученным ранее озвученным президентом Владимиром Зеленским.

"От министра к президенту мы объяснили, что будет означать для нас мир после того, как Российская Федерация будет выдворена с территории Украины", – отметил он.

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Николай Точицкий отметил, что не только Китай демонстрирует желание принять участие в процессе обсуждения. Также и другие государства не стоят в стороне.

Он отметил слова Зеленского, который заявлял ранее о том, что в случае успеха Вооруженных сил Украины на поле боя, тем более будет появляться партнеров у Украины, изъявивших желание поддержать именно украинскую "формулу мира".

"Китай, как и все остальные, найдут свое место в реализации тех 10 пунктов "формулы мира", предложенных нашим главой государства", – пояснил он.

Что предусматривает "формула мира" для Украины

Президент Владимир Зеленский озвучил лидерам стран "Группы семи" (G7) в октябре 2022 года "формулу мира". Инициатива предусматривает меры по преодолению российской угрозы и войне. Ее основные пункты таковы, а именно:

Радиационная и ядерная безопасность

Энергетическая безопасность

Продовольственная безопасность

Исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка

Освобождение всех пленных и депортированных

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости

Противодействие экоциду

Недопущение эскалации

Фиксация окончания войны

Напомним, 16 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил госсекретарем США Энтони Блинкеном пути ускорения поставок боеприпасов и "формулу мира", озвученную президентом Зеленским. Они согласились, что военная помощь для украинской армии является важным вопросом.