"Украина имеет право": в США отреагировали на события на Белгородщине

В США считают, что если Россия начала войну против Украины, Украина имеет право решать, как и где ей проводить свои военные операции.

США дали Киеву понять, что не поощряют атаки территорий за пределами Украины. Впрочем, к ситуации, которая произошла 22 мая в Белгородской области, относятся с определенным пониманием. Свое мнение по поводу происходящего сейчас на Белгородщине выразил спикер Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга, сообщает Голос Америки.

"Мы очень четко объяснили украинцам, что выступаем против атак за пределами их границ. Но я считаю, что стоит напомнить миру, что, конечно, это Россия начала эту войну, что Россия продолжает нападать на мирное население в Украине. Россия обстреливает школы, больницы и гражданскую инфраструктуру. Украина имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия", — подчеркнул он.

Напомним, что 22 мая в Белгородскую область, по сообщению российских СМИ, зашла группа военных и устроила перестрелку с применением военной техники.

Бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса записали видео рядом с селом Безлюдовка, которое расположено в нескольких километрах от украинско-российской границы. В общей сложности они посетили три населенных пункта : Безлюдовка, Чуровичи, а также Любимовка в РФ.

Вечером 22 мая стало известно, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" похитили принадлежащий ФСБ БТР.