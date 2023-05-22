"Увидел Украину и умер": эксперт о прогнозируемом росте "минусовых" полетов ВС РФ (видео)

Вражеские самолеты будут наталкиваться на все более плотную систему противовоздушной обороны Украины, считает военный эксперт Роман Свитан.

В последние недели возросло количество сообщений об уничтожении российских воздушных судов над территорией Украины. Она и дальше будет увеличиваться из-за роста количества зенитно-ракетных комплексов в Сил обороны. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, активизация вражеской авиации посвящена ожиданию начала контрнаступления ВСУ. В этом есть причина большого количества уничтожений российской техники. Как считает Роман Свитан, активность вражеской авиации будет расти, с геометрической прогрессией будут расти и сообщения о количестве сбитых судов.

"Самолеты будут наталкиваться на все более плотную систему противовоздушной обороны. Количество зенитно-ракетных комплексов у нас постоянно увеличивается, помогают партнеры. Поэтому добро пожаловать, российские пилоты, умирать в небе Украины. Для России наиболее оптимальный вариант – увидел Украину и умер", — прокомментировал он.

Напомним, что ВС РФ обстреляли ракетами ночью 22 мая Днепропетровскую область. Защитники воздушного командования "Восток" сбили 15 беспилотников и 4 крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что российский многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-35 был уничтожен на Херсонщине вечером 21 мая.