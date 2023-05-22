Отрицательный взлет: в ВСУ подтвердили уничтожение Cу-35 ВС РФ в Херсонской области

Многоцелевой истребитель подбили в территориальных водах Украины, военные уточняют детали его "утилизации". Силы ПВО на востоке и юге уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 дронов врага.

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Российский многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-35 уничтожили в Херсонской области вечером 21 мая. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Еще минус один вражеский самолет. В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины на Херсонщине "отрицательно взлетел" российский истребитель Су-35", — указали военные.

Военные уточняют обстоятельства "утилизации" истребителя ВС РФ.

Кроме этого, ночью 22 мая оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты Днепра 6 ракетами разных типов и 20 иранскими дронами "Shahed-136/131".

Россияне віпустили по территории Украины следующие типы снарядов:

4 крылатых ракеты Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МC в районе Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в разных направлениях в Азовском море и Курской области;

2 баллистических ракеты "Искандер-М" из Крыма;

5 зенитных управляемых ракета С-300 с оккупированной территории Запорожской области;

20 иранских дронов "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.

Силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и командования "Юг" на восточном и южном направлениях уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 БПЛА "Shahed".

Напомним, что в Брянской области РФ недавно потерпели крушение три вертолета Ми-8, а также самолеты Су-34 и Су-35. В результате инцидента погибли 8 летчиков.

Фокус ранее писал о возможной отправке Россией истребителей Су-35 в Иран. В апреле в аэропорту Мехрабад в Тегеране могло приземлиться 3 таких самолета.