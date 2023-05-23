"Это очень страшно": в NYT рассказали, как переживают войну подростки в Славянске

Журналисты пишут, что россияне пытаются обстреливать солдат, которые находятся в Славянске, однако очень часто убивают мирных жителей.

Несмотря на то, что недалеко продолжаются боевые действия, в Славянске осталось много гражданских, среди которых дети. Журналисты The New York Times пообщались с украинскими подростками, чтобы узнать, как они переживают войну.

Сообщается, что детям каждый день приходится ходить мимо солдат в боевом снаряжении и с огнестрельным оружием, которые направляются к окопам. Они видят военные грузовики и ожидают, что война также может начаться у них за окном.

"Я бы хотел, чтобы у меня была обычная жизнь", — сказал журналистам 16-летний Никита.

По его словам, он с друзьями очень хорошо знают город. Подростки хорошо изучили его, но сейчас это делать "не весело". Он не ходил в школу уже больше года. Его мать работает в "Укрзалізнице" и воспитывает сына одна. Никита надеется, что война закончится к тому времени, когда она закончит учебу в следующем году.

Никита рассказал, что его друзья мало говорят о войне, чаще обсуждая музыку или кино.

Некоторые подростки пытаются переносить войну с юмором, высмеивая все вокруг. Однако, когда взрывы раздаются на улицах, они падают вниз, чтобы спрятаться от осколков разорвавшихся снарядов. Издание отметило, что россияне пытаются обстреливать солдат, которые находятся в Славянске, однако практически каждый раз убивают мирных жителей.

"Это очень страшно", — рассказала 15-летняя Кристина.

16-летний Данил сказал, что нужно быть позитивными. По его словам, ходить по городу и слушать взрывы для него и его друзей "типично".

"Что еще мы можем сделать? Плакать? — отметил Данил.

По его словам, после нескольких месяцев практики он смог с большой точностью рассчитать по звуку расстояние до взрыва.

14-летняя Соня, мать которой владеет салоном красоты в городе, сказала, что скучает по дням, предшествовавшим полномасштабному вторжению РФ.

"Однажды я пошла гулять с подругой, и начались бомбежки. Я запаниковала и начала останавливать проезжающие машины, плакать и просить отвезти меня обратно в центр города. В принципе, если падает много бомб, то страшно, а если падает только одна, то ничего не происходит", — рассказала она.

Напомним, что 5 мая ВС РФ ударили ракетами С-300 по Славянску и Краматорску. Российские захватчики обстреляли промышленные предприятия. В Донецкой ОВА заявили, что враг хочет превратить регион в выжженную землю.

Также сообщалось, что 25 апреля Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский объяснил, почему украинской армии важно оборонять Бахмут. По его словам, без Бахмута ВС РФ не смогут развивать дальше наступательные действия в направлении Краматорска и Северска.