ВС РФ ударили ракетами С-300 по Славянску и Краматорску: попали в завод (фото)

Российские захватчики обстреляли промышленные предприятия. В Донецкой ОВА заявили, что враг хочет превратить регион в выжженную землю.

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5 мая российские военные ударили по промышленным предприятиям в Славянске и Краматорске. Для этого оккупанты применили С-300. Об обстреле сообщил в соцсетях начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"В Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске — повреждено админздание НКМЗ (Новокраматорского машиностроительного завода — ред.). По предварительным данным, обошлось без пострадавших", — написал Кириленко.

Фото: Павел Кириленко / Facebook Фото: Павел Кириленко / Facebook Фото: Павел Кириленко / Facebook Фото: Павел Кириленко / Facebook Фото: Павел Кириленко / Facebook Фото: Павел Кириленко / Facebook

Глава Донецкой ОВА рассказал, что в результате вражеской атаки повреждены помещения. Все ценное оборудование, по его словам, уже вывезено в более безопасные области Украины.

"Россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю. За все поплатятся и заплатят", — заявил Кириленко.

Напомним, 4 мая начальник объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий заявил, что планируется эвакуация всех гражданских из Авдеевки в Донецкой области. По его словам, людей хотят в ближайшее время вывезти из-за регулярных обстрелов ВС РФ.

Ночью 4 мая российские оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго" в Донецкой области. В компании сообщили, что врагу удалось повредить оборудование предприятия.