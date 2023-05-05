ЗС РФ вдарили ракетами С-300 по Слов'янську та Краматорську: поцілили в завод (фото)

Російські загарбники обстріляли промислові підприємства. У Донецькій ОВА заявили, що ворог хоче перетворити регіон на випалену землю.

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5 травня російські військові вдарили по промислових підприємствах у Слов’янську та Краматорську. Для цього окупанти застосували С-300. Про обстріл повідомив у соцмережах начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Слов’янську дві ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка", у Краматорську — пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ (Новокраматорського машинобудівного заводу — ред.). За попередніми даними, обійшлося без постраждалих", — написав Кириленко.

Фото: Павло Кириленко / Facebook Фото: Павло Кириленко / Facebook Фото: Павло Кириленко / Facebook Фото: Павло Кириленко / Facebook Фото: Павло Кириленко / Facebook Фото: Павло Кириленко / Facebook

Голова Донецької ОВА розповів, що внаслідок ворожої атаки пошкодженні приміщення. Усе цінне обладнання, за його словами, вже вивезли до більш безпечних областей України.

"Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини й перетворити область на випалену землю. За все поплатяться і заплатять", — заявив Кириленко.

Нагадаємо, 4 травня начальник об'єднаного центру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький заявив, що планується евакуація усіх цивільних з Авдіївки у Донецькій області. За його словами, людей хочуть найближчим часом вивезти через регулярні обстріли ЗС РФ.

Вночі 4 травня російські окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго" на Донеччині. У компанії повідомили, що ворогу вдалося пошкодити обладнання підприємства.