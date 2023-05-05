Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Ситуація на Донбасі Російсько-українська війна Обстріли міст України

ЗС РФ вдарили ракетами С-300 по Слов'янську та Краматорську: поцілили в завод (фото)

ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область
Фото: Павло Кириленко / Facebook | Російські загарбники завдали ударів двома ракетами С-300 по Донецькій області

Російські загарбники обстріляли промислові підприємства. У Донецькій ОВА заявили, що ворог хоче перетворити регіон на випалену землю.

Related video

5 травня російські військові вдарили по промислових підприємствах у Слов’янську та Краматорську. Для цього окупанти застосували С-300. Про обстріл повідомив у соцмережах начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Слов’янську дві ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка", у Краматорську — пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ (Новокраматорського машинобудівного заводу — ред.). За попередніми даними, обійшлося без постраждалих", — написав Кириленко.

ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область Fullscreen
Фото: Павло Кириленко / Facebook
ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область Fullscreen
Фото: Павло Кириленко / Facebook
ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область Fullscreen
Фото: Павло Кириленко / Facebook
ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область Fullscreen
Фото: Павло Кириленко / Facebook
ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область Fullscreen
Фото: Павло Кириленко / Facebook
ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область Fullscreen
Фото: Павло Кириленко / Facebook
ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область
ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область
ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область
ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область
ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область
ЗС РФ Краматорськ Слов’янськ, обстріл Краматорська і Слов'янська, с-300 Краматорськ Слов’янськ, обстріл Донецька область

Голова Донецької ОВА розповів, що внаслідок ворожої атаки пошкодженні приміщення. Усе цінне обладнання, за його словами, вже вивезли до більш безпечних областей України.

"Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини й перетворити область на випалену землю. За все поплатяться і заплатять", — заявив Кириленко.

Нагадаємо, 4 травня начальник об'єднаного центру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький заявив, що планується евакуація усіх цивільних з Авдіївки у Донецькій області. За його словами, людей хочуть найближчим часом вивезти через регулярні обстріли ЗС РФ.

Вночі 4 травня російські окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго" на Донеччині. У компанії повідомили, що ворогу вдалося пошкодити обладнання підприємства.