ВСУ готовят наступление: генерал США назвал причину начала военных операций под Белгородом

Россию скоро ждут различные типы военных операций — рейды, вылазки и отвлекающие удары. Как правило, эти маневры проводят перед крупным наступлением, считает экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг.

Рейды представителей Легиона "Свобода России" (ЛСР) и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) в Белгородской области 22 мая могут быть подготовкой в рамках контрнаступления украинской армии. Об этом написал 22 мая в Twitter бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал Марк Гертлинг.

Скоро можно будет увидеть различные типы забастовок в РФ или "операций по обману" — рейды, вылазки и отвлекающие удары, полагает американский военный.

Рейды, как указывает Гертлинг, это внезапная атака с определенной целью — угрозами или разрушением небольших объектов, ликвидацией или захватом в плен небольших групп оккупантов и их техники. Также могут освобождаться заключенные.

"Рейды длятся достаточно долго для достижения целей — вызвать замешательство или панику среди вражеских сил. А вылазки — это наступательные действия, которые обычно требуют поддержки для ведения ограниченного боя", — объяснил генерал.

Отвлекающие удары создадут впечатление атаки. Это демонстрация силы на поле боя с желанием запутать, но не вступить в контакт с противником, заметил специалист.

Данная военная стратегия и действия, по оценкам Гертлинга, проводятся перед крупными наступательными операциями, чтобы ввести противника в заблуждение — он не будет знать, где произойдет главный удар, заключил экс-командующий.

Напомним, что 22 мая российские медиа сообщали о перестрелках и взрывах с применением военной техники в Белгородской области России. По данным пропагандистов, произошел якобы бой c ДРГ возле деревни Дроновка.

Бойцы РДК заявили о прорыве границы и поприветствовали "дедушку Путина". Им удалось посетить три населенных пункта: Безлюдовка, Чуровичи и Любимовку.