Стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 вернулся в небо после шести месяцев простоя (видео)

Поднялся в небо "Призрак Вашингтона" с авиабазы Whiteman, где и произошла авария в конце 2022 года.

Американский стелс-бомбардировщик B-2 Spirit возвращается в небо после того, как полгода простоял на земле из-за аварии в декабре 2022 года. Об этом сообщает The War Zone.

Детали об аварии с B-2 Spirit остаются ограниченными. В течение всей паузы безопасности в Воздушных силах заявляли, что бомбардировщики — ключевой компонент американской ядерной триады. В случае серьезного кризиса, B-2 могли бы применить.

Командующий Глобальным ударным командованием ВВС США генерал Томас Бюсьер отменил паузу безопасности флота бомбардировщиков Spirit. Она началась 10 декабря 2022 года. После паузы первый вылет произошел 22 мая.

"Мы успешно выполнили все необходимые действия, чтобы безопасно вернуться к полноценным полетам с самолетами В-2. Хотя пауза в эксплуатации самолетов В-2 официально завершилась, наша способность осуществлять ядерное сдерживание и наносить удары на большие расстояния никогда не вызывала сомнений", — говорится в заявлении ВВС США.

Первый вылет B-2 Spirit совершил бортовой номер 88-0332, который также известен как "Призрак Вашингтона". Самолет вышел из авиабазы Whiteman в штате Миссури, где базируется 20 B-2 Spirit. Пока была пауза безопасности, летчики отрабатывали тренировочные полеты в тренажерах, а бомбардировщики проходили техническое обслуживание.

Напомним, 20 декабря СМИ писали, что B-2 10 дней блокировал взлетную полосу на авиабазе Уайтмэн.

21 октября в США затизерили самый технологичный бомбардировщик B-21 Raider, который должен заменить самолет B-2.