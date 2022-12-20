Блокирует уже 10 дней: поврежденный бомбардировщик В-2 до сих пор не убрали с полосы (фото)

Самолет совершил аварийную посадку 10 декабря и в командовании отмечают, что взлетная полоса может быть заблокированной до конца 2022 года.

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На американской авиабазе Уайтмен в штате Миссури до сих пор проходит операция по спасению стелс-бомбардировщика B-2. Она длится уже 10 дней. Об этом сообщает The War Zone.

10 декабря американский стелс-бомбардировщик совершил аварийную посадку на авиабазе Уайтмен. С тех пор в армии проходит спасательная операция, которая не имеет даты окончания. Спутниковые снимки за 18 декабря показывают, что самолет все еще там.

У самолета В-2 нашли неисправность в ходе полета. Пришлось идти на аварийную посадку. В ходе маневра самолет получил повреждения. В издании заявляют, что на самолете произошел пожар. После этого командование выпустило NOTAM уведомление для летчиков. Взлетную полосу закрыли до 17 декабря с возможностью продления ограничения до конца 2022 года.

[ + – ] Поврежденный B-2 на взлетной полосе

На авиабазе Уайтмен находятся 20 стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, самолеты A-10 и беспилотники MQ-9. Происшествие поставило на паузу использование всех стелс-бомбардировщиков В-2 для проверки. Из-за этого самолеты могут не принять участие в показательных полетах Rose Parade и Rose Bowl Game, запланированные на начало 2023 года.

[ + – ] Бомбардировщик B-2 по состоянию на 18 декабря все еще стоит на взлетно-посадочной полосе

"Взлетно-посадочная полоса все еще закрыта. Команды восстановления еще работают над тем, чтобы свести к минимуму любые дальнейшие сбои, но как и с паузой безопасности, у нас нет предполагаемой даты окончания. Поскольку инцидент расследуется, мы не публикуем никаких дальнейших подробностей о его характере, но мы сможем опубликовать его, как только официальное расследование будет завершено", — заявила мастер-сержант Пет Дель Веккьо из 509-го бомбардировочного крыла.

Подробностей повреждения на самолете B-2 Spirit военные раскрывать не стали из-за расследования.

Напомним, в США анонсировали самый технологичный бомбардировщик B-21 Raider. Уже произведено сразу 6 самолетов.

Ранее сообщалось, что B-2 Spirit стал невидимым для российского ПВО за счет установки нового процессора.