Бомбардировщик B-2 Spirit стал невидимым для российских ПВО: дело в новом процессоре

Усовершенствованная электроника предназначена для обнаружения средств ПВО противника, чтобы B-2 Spirit мог уклоняться от них, сведя риски к минимуму.

Бомбардировщик B-2 не сможет засечь даже высокотехнологичная система противовоздушной обороны. Об этом пишет СМИ nationalinterest.org.

Самолет-невидимка получит более безопасную высокочастотную радиосвязь, новый компьютерный процессор, работающий в 1000 раз быстрее, чем чип предыдущего поколения, и модернизацию ядерной бомбы B-61.

"В последние годы ВВС США добились прогресса в плане модернизации B-2 за счет добавления датчиков, известных как система управления обороной", — говорится в материале.

Новые сенсоры позволяют самолету B-2 обнаруживать ПВО противника и уклоняться от него. Это очень важно, поскольку новое поколение российских средств ПВО может отслеживать самолеты-невидимки. По крайней мере, об этом заявляют российские СМИ, хотя неясно, есть ли подтверждение таким заявлениям. Кроме того, "увидеть" цель и установить радиолокационное сопровождение для ее поражения — это не одно и то же. Тем не менее, к российским системам ПВО следует относиться серьезно, поскольку они обладают большей дальностью действия и высокоскоростными цифровыми процессорами для объединения ПВО в сеть, обмена данными слежения за целями и обеспечения сплошного покрытия.

[ + – ] Российская система ПВО С-400 Фото: скриншот

"Хотя информация о том, как бомбардировщики-невидимки могут действовать против определенных радиолокационных систем, таких как модернизированные российские С-400 или более новые системы противоракетной обороны С-500, не является общедоступной по соображениям безопасности, высокопоставленные руководители ВВС США заявили, что конфигурация малозаметности, управление тепловыми сигнатурами и радиопоглощающие материалы — это только "одна стрела" в колчане, когда речь заходит о поражении ПВО противника", — пишет автор.

Пока не ясно, как долго B-2 сможет быть незамеченным, однако предпринимаются меры, чтобы бомбардировщик гарантированно смог конкурировать с технологически продвинутым противником.

Ранее мы сообщали о том, что юзер соцсети Reddit отыскал изображение самолета-невидимки B-2 на Google Картах.