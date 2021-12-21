Пользователь Reddit засек самолет-невидимку B-2 на Google Maps (фото)

Оказалось, что самолет не такой уж и невидимый — блогеру с ником Hippowned удалось зафиксировать летательный аппарат.

Мы обращаемся к Google с самыми разными запросами, а некоторые юзеры любят исследовать нашу планету при помощи инструментов поисковой системы. Одному такому энтузиасту удалось отыскать снимок бомбардировщика-невидимки B-2, сделанного со спутника и размещенного на Google Maps, сообщает медиа interestingengineering.com.

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Самолет-невидимка был разработан B-2 инженерами компании Northrop Grumman. Стоимость одного такого самолета составила $737 млн. В эпоху холодной войны B-2 прославился благодаря своей специальной оболочкой, скрывающей его от радаров. Он способен летать со скоростью более 1000 км/ч.

"В мире существует только 21 такой самолет. Известно также, что часовой полет этого самолета требует 119 часов подготовки и техобслуживания. Обнаружить один такой самолет в небе среди множества других летательных аппаратов, — поистине уникальное событие", — пишут журналисты.

Пользователь социальной сети Reddit установил, что самолет расположен примерно в 40 км к северу от базы ВВС Уайтмен в Миссури, где в настоящее время размещены B-2, и, как ожидается, также будут размещаться B-21. В принципе, зная об этом, B-2 обнаружить было бы несложно. Однако неизвестно, знал ли юзер Hippowned об этом, или нет.

Многие пользователи раскритиковали Hippowned, обвиняя его в подделке изображения. Некоторые не могли понять, почему невидимы самолет они все-таки видят. Журналисты TechRadar решили прояснить этот момент. Они считают, что спутникам, используемым для таких сервисов, как Google Maps, удалось сделать снимок.

"Вместо того, чтобы фокусировать свет на датчике, как это происходит в цифровых камерах, спутники измеряют интенсивность световых волн определенной длины (например, красного, зеленого и синего), которые затем объединяются для создания единого изображения", — написали они. "Вероятно, именно поэтому мы видим самолет с красочными полосами. Одновременное движение спутника и самолета вызвало такой радужный эффект".

По сообщаниюTechRadar, это не первый случай, когда бомбардировщик-невидимка был замечен на Google Картах. Ранее удалось зафиксировать полет над морем B-2 Spirit, который, скорее всего, состоит на балансе базы ВВС Уайтмен.

Ранее мы сообщали о том, что компания Rolls-Royce испытала собственный электросамолет. Ему удалось разогнаться до рекордных 623 км/ч.