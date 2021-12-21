Користувач Reddit помітив літак-невидимку B-2 на Google Maps (фото)

Виявилося, що літак не такий і невидимий — блогеру з ніком Hippowned вдалося зафіксувати літальний апарат.

Ми звертаємося до Google з різними запитами, а деякі користувачі люблять досліджувати нашу планету за допомогою інструментів пошукової системи. Одному такому ентузіасту вдалося знайти знімок бомбардувальника-невидимки B-2, зробленого із супутника і розміщеного на Google Maps, повідомляє interestingengineering.com.

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Літак-невидимку розробили B-2 інженери компанії Northrop Grumman. Вартість одного такого літака становить $737 млн. В епоху холодної війни B-2 прославився завдяки своїй спеціальній оболонці, яка приховує його від радарів. Він здатний літати зі швидкістю понад 1000 км/год.

"У світі існує лише 21 такий літак. Відомо також, що годинний політ цього літака вимагає 119 годин підготовки та техобслуговування. Виявити один такий літак у небі серед багатьох інших літальних апаратів, — справді унікальна подія", — пишуть журналісти.

Користувач соціальної мережі Reddit встановив, що літак розташований приблизно за 40 км на північ від бази ВПС Вайтмен у Міссурі, де наразі розміщені B-2, і, як очікується, також розміщуватимуться B-21. У принципі, знаючи про це, B-2 виявити було б неважко. Однак, невідомо, чи знав користувач Hippowned про це, чи ні.

Багато користувачів розкритикували Hippowned, звинувачуючи його в підробці зображення. Деякі не могли зрозуміти, чому невидимі літаки вони таки бачать. Журналісти TechRadar вирішили прояснити цей момент. Вони вважають, що супутникам, які використовуються для таких сервісів, як Google Maps, вдалося зробити знімок.

"Замість того, щоб фокусувати світло на датчику, як це відбувається в цифрових камерах, супутники вимірюють інтенсивність світлових хвиль певної довжини (наприклад, червоного, зеленого та синього), які потім поєднуються для створення єдиного зображення", — написали вони. "Ймовірно, саме тому ми бачимо літак із барвистими смугами. Одночасний рух супутника та літака викликав такий веселковий ефект".

За повідомленням TechRadar, це не перший випадок, коли бомбардувальник-невидимка був помічений на Google Картах. Раніше вдалося зафіксувати політ над морем B-2 Spirit, який, швидше за все, перебуває на балансі бази ВПС Вайтмен.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Rolls-Royce випробувала власний електролітак. Йому вдалося розігнатися до рекордних 623 км/год.