Бомбардувальник B-2 Spirit став невидимим для російських ППО: річ у новому процесорі

Удосконалена електроніка призначена для виявлення засобів ППО противника, щоб B-2 Spirit міг ухилятися від них, звівши ризики до мінімуму.

Бомбардувальник B-2 не зможе засікти навіть високотехнологічна система протиповітряної оборони. Про це пише ЗМІ nationalinterest.org.

Літак-невидимка отримає безпечніший високочастотний радіозв'язок, новий комп'ютерний процесор, що працює в 1000 разів швидше за чип попереднього покоління, та модернізацію ядерної бомби B-61.

"В останні роки ВПС США досягли прогресу в плані модернізації B-2 внаслідок додавання датчиків, відомих як система управління обороною", — йдеться в матеріалі.

Нові сенсори дозволяють літаку B-2 виявляти засоби ППО противника та ухилятися від них. Це дуже важливо, оскільки нове покоління російських засобів ППО може відстежувати літаки-невидимки. Принаймні про це заявляють російські ЗМІ, хоча неясно, чи є підтвердження таких заяв. Крім того, "побачити" ціль і встановити радіолокаційний супровід для її ураження — це не одне й те саме. З усім тим, до російських систем ППО слід ставитися серйозно, оскільки вони мають більшу дальність дії і високошвидкісні цифрові процесори для об'єднання ППО в мережу, обміну даними стеження за цілями і забезпечення суцільного покриття.

[ + – ] Російська система ППО С-400 Фото: скриншот

"Хоча інформація про те, як бомбардувальники-невидимки можуть діяти проти певних радіолокаційних систем, таких як модернізовані російські С-400 або нові системи протиракетної оборони С-500, не є загальнодоступною з міркувань безпеки, високопоставлені керівники ВПС США заявили, що конфігурація малопомітності, управління тепловими сигнатурами та радіопоглинаючі матеріали — це тільки "одна стріла" в сагайдаку, коли мова заходить про ураження ППО противника", — пише автор.

Поки не зрозуміло, як довго B-2 зможе бути непоміченим, проте вживаються заходи, щоб бомбардувальник гарантовано зміг конкурувати з технологічно супротивником.

Раніше ми повідомляли про те, що користувач соцмережі Reddit знайшов зображення літака-невидимки B-2 на Google Картах.