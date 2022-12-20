Блокує уже 10 днів: пошкоджений бомбардувальник В-2 досі не прибрали зі смуги (фото)

Літак здійснив аварійну посадку 10 грудня і в командуванні наголошують, що злітна смуга може бути заблокованою до кінця 2022 року.

Related video

На американській авіабазі Вайтмен у штаті Міссурі досі відбувається операція з порятунку стелс-бомбардувальника B-2. Вона триває вже 10 днів. Про це повідомляє The War Zone.

10 грудня американський стелс-бомбардувальник здійснив аварійну посадку на авіабазі Вайтмен. З того часу в армії відбувається рятувальна операція, яка не має дати закінчення. Супутникові знімки за 18 грудня показують, що літак ще там.

У літака В-2 знайшли несправність під час польоту. Довелося йти на аварійну посадку. Під час маневру літак отримав пошкодження. У виданні заявляють, що на літаку сталася пожежа. Після цього командування випустило NOTAM повідомлення для льотчиків. Злітну смугу закрили до 17 грудня з можливістю продовження обмеження до кінця 2022 року.

[ + – ] Пошкоджений B-2 на злітній смузі

На авіабазі Вайтмен знаходяться 20 стелс-бомбардувальників B-2 Spirit, літаки A-10 та безпілотники MQ-9. Подія поставила на паузу використання всіх стелс-бомбардувальників В-2 для перевірки. Через це літаки можуть не взяти участь у показових польотах Rose Parade та Rose Bowl Game, запланованих на початок 2023 року.

[ + – ] Бомбардувальник B-2 станом на 18 грудня все ще стоїть на злітно-посадковій смузі

"Злітно-посадкова смуга все ще закрита. Команди відновлення ще працюють над тим, щоб звести до мінімуму будь-які подальші збої, але як і з паузою безпеки, у нас немає передбачуваної дати закінчення. Оскільки інцидент розслідується, ми не публікуємо жодних подальших подробиць про його характер, але ми зможемо опублікувати його, щойно офіційне розслідування буде завершено", — заявила пані майстер-сержант Пет Дель Веккйо з 509-го бомбардувального крила.

Подробиць пошкодження на літаку B-2 Spirit військові розкривати не стали через розслідування.

Нагадаємо, в США анонсували найтехнологічніший бомбардувальник B-21 Raider. Вже зроблено одразу 6 літаків.

Раніше повідомлялося, що B-2 Spirit став невидимим для російської ППО за рахунок встановлення нового процесора.