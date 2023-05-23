"Мешает закупать оружие": созданное Путиным "мини-НАТО" разваливается, — СМИ

По данным журналистов, армянский премьер Никол Пашинян дистанцируется от Кремля, отказавшись проводить учения войск ОДКБ в Армении в 2023 год под руководством Москвы. По словам армянского лидера, другие страны предлагали Еревану закупать оружие и военную технику, но статус участника ОДКБ этому помешал.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую курирует Москва. На фоне все большего дистанцирования армянского лидера от Кремля. Об этом сообщает Newsweek.

Военный альянс ОДКБ, состоящий из шести стран, называют уменьшенной версией НАТО. Недавние же ремарки Пашиняна относительно будущего этого блока обозначили общественное недовольство применительно к российскому президенту Владимиру Путину.

Армения и РФ продолжительное время оставались союзниками. Объясняя напряженность, возникшую между странами в последнее время, Пашинян сослался на отсутствие поддержки со стороны Путина в продолжающемся конфликте с соседним Азербайджаном.

После войны, продолжавшейся несколько недель в 2020 году, в 2021 году Армения обвинила Азербайджан в переброске войск на ее территорию и безуспешно требовала осуждения этого шага со стороны ОДКБ.

Путин рискует потерять давнего союзника

По словам Пашиняна, он не исключает юридического выхода Армении из ОДКБ или приостановки участия в организации.

На текущей неделе в Москве должна состояться встреча Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которую организует Путин. Пашинян в понедельник дал понять, что по меньшей мере один вопрос между странами может быть закрыт: Армения может признать Нагорный Карабах как часть Азербайджана при выполнении азербайджанской стороны ряда условий.

В ноябре армянский премьер, судя по всему, не захотел быть запечатленным с Путиным на коллективном фото представителей ОДКБ, а до этого Пашинян отказался подписать декларацию ОДКБ.

Новым признаком того, что Пашинян дистанцируется от РФ стал отказ принимать военные учения войск ОДКБ на территории Армении, которые запланированы на 2023 год и которыми должна руководить Москва.

Пашинян не впервые намекает на выход Армении из ОДКБ. В марте он сказал, что не его страна выходит не из этого союза, а, скорее, ОДКБ выходит из Армении.

В своем недавнем заявлении Пашинян отметил, что участие в ОДКБ может навредить.

"Если выяснится, что ОДКБ ушла из Армении, статус участника организации, который ничего не дает, будет мешать Армении в обсуждении вопросов безопасности", — заявил Пашинян в интервью журналистам.

"Думаете, другие страны не предлагали нам закупать вооружение и военную технику? — добавил он. — Конечно, такая возможность была, однако участие в ОДКБ помешало Армении ей воспользоваться".

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия продолжит диалог с Арменией и что у организации, которая демонстрировала эффективность в различных ситуациях, есть потенциал к развитию.

Напомним, что СМИ сообщали о том, что Армения может участвовать в учениях стран НАТО, однако у Пашиняна эту информацию не подтвердили.

Также сообщалось, что в Армении пытались похитить сына премьер-министра Пашиняна. По данным СМИ, это произошло возле его дома. Ашот Пашинян получил травму ноги.